Vi spiller Lego Horizon Adventures i dagens GR Live

I dag er lanseringsdatoen for et av de siste store spillene i 2024. I tillegg til noen få store navn som kommer neste uke og i begynnelsen av desember, er 14. november dagen fansen kan sikre seg en kopi av Lego Horizon Adventures på PS5, PC og Switch for å oppleve en mursteinversjon av Horizon: Zero Dawn -historien.

Mens spillet har sine problemer og demoner, noe vi forklarer i vår anmeldelse her og i vår videoanmeldelse som du kan se nedenfor, kommer vi også til å fordype oss i spillet som en del av dagens GR Live -tilbud.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert og spille gjennom den første timen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å ta turen innom for å få en smakebit av Lego-eventyret.