Vi spiller Life is Strange: Double Exposure i dagens GR Live

HQ

Vi skal rette oppmerksomheten mot et av ukens største spill på dagens GR Live. Etter lanseringen i går drar vi til Caledon University for å oppleve neste kapittel i Max Caulfields liv i Life is Strange: Double Exposure.

Fra og med kl. 17 vil jeg være vertskap og gå tilbake i skoene til den talentfulle Max for å hjelpe til med å løse saken om mordet på vennen Safi, alt ved hjelp av tilbakevendende og nye overnaturlige krefter. Du kan bli med meg på dette eventyret fra GR Live-hjemmesiden.

Og i forkant av strømmingen i ettermiddag kan du også lese alle våre tanker om Double Exposure i vår anmeldelse her eller se videoversjonen nedenfor.