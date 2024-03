Vi spiller Lightyear Frontier i dagens GR Live

HQ

Hvis du har gledet deg til å reise til en fjern del av universet for å komme bort fra støyen og starte livet som kosmisk bonde kan du snart gjøre nettopp det, for Frame Breaks Lightyear Frontier debuterer som et Early Access-prosjekt 19. mars.

I forkant av lanseringen får vi imidlertid en tidlig titt på spillet i dagens GR Live, der Rebeca vil være vert og tilbringe en time med å skape og starte sin egen utenomjordiske gård i spillet fra det vanlige tidspunktet kl. 17.

Ta en tur innom GR Live-hjemmesiden for å følge med på det som skjer, og ta en titt på traileren for spillet nedenfor for å få et glimt av hva strømmingen vil by på.