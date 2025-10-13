Vi spiller Little Nightmares 3 på dagens GR Live

HQ

Du kan ha gått glipp av det da det debuterte samme dag som det etterlengtede Battlefield 6, men Supermassive Games lanserte neste kapittel i Little Nightmares -serien også 10. oktober. Jepp, Supermassive, ikke Tarsier, ettersom skrekkutvikleren overtok den tidligere indieserien for å fortsette å utvide den på vegne av Bandai Namco.

Hvis du ikke fikk med deg lanseringen av Little Nightmares 3 og har lurt på spillet. Du kan lese våre fulle og detaljerte tanker om spillet i vår dedikerte anmeldelse, men mer enn det, kan du også bli med meg i ettermiddag, da skrekk-trippelen vil være fokus for dagens GR Live.

Fra og med vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vertskap og spille gjennom en time med Little Nightmares 3. Husk å gå til GR Live-hjemmesiden for å få en smakebit av hva spillet byr på.