Vi spiller Lords of the Fallen på dagens GR Live.

I dag er uten tvil den skumleste dagen i året, siden det er fredag den 13. oktober. Så hva er vel bedre enn å tilbringe dagen med å dykke ned i et splitter nytt spill med svært skummel estetikk?

Derfor hopper vi inn i Hexworks' Lords of the Fallen på dagens GR Live, der vår egen Rebeca vil være vert og spille gjennom den første timen av spillet, til vanlig tid kl. 15:00 BST / 16:00 CEST. Husk å gå til GR Live-hjemmesiden for å følge med på alt som skjer.

Og frem til strømmingen starter i ettermiddag, kan du også lese alle tankene våre om Lords of the Fallen her.