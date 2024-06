Vi spiller Luigi's Mansion 2 HD på dagens GR Live

HQ

I dag er den globale lanseringsdatoen for den nyeste HD-remasteren fra Nintendo. Denne gangen er det det andre Luigi's Mansion -spillet som blir pusset opp, med denne oppdaterte versjonen kjent som Luigi's Mansion 2 HD.

Med det spillet nå tilgjengelig, skal vi sjekke ut åpningstimen til tittelen på dagens GR Live, hvor jeg vil være vert fra vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, alt på GR Live hjemmeside.

Husk å stikke innom for å få en smakebit av hva dette spillet tilbyr, og ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet her for dypere og mer analytiske tanker.