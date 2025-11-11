Vi spiller Lumines Arise på dagens GR Live-stream

HQ

Vi er tilbake med en ny GR Live -strøm senere i ettermiddag, hvor jeg vil være vert og rette oppmerksomheten mot neste kapittel i Lumines -serien fra utvikleren Enhance. Dette neste spillet kommer fra det talentfulle teamet som leverte Tetris: Effect, og er kjent som Lumines Arise, og det er et prangende og fartsfylt puslespill som er ment å være et visuelt skue på samme tid.

Lanseringen er satt til i dag, om noen timer, og du kan bli med meg på GR Live-hjemmesiden senere i ettermiddag for en time med Lumines Arise moro, alt starter fra det vanlige tidspunktet 16:00 GMT/17:00 CET.

Når det gjelder våre fulle tanker om spillet, følg med da vår anmeldelse er på vei!