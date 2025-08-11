Vi spiller Mafia: The Old Country i dagens GR Live

HQ

Mens den siste helgen har vært helt dominert av den enorme Battlefield 6 åpen beta, så den også et av augusts største spill som faktisk ble lansert også. Jepp, Hangar 13 debuterte Mafia: The Old Country, og tok fansen tilbake til Sicilia tidlig på 1900-tallet for å oppleve hvordan en mann steg gjennom Torrisi-krimfamilien og ble en fryktet gangster.

Nå som lanseringen er her, kommer vi til å vie dagens GR Live til action-eventyrspillet, der jeg vil være vert for og spille gjennom den første timen av tittelen på GR Live-hjemmesiden fra og med klokken 17.

Husk å stikke innom for å se hva jeg synes om spillet, og gå heller ikke glipp av vår fulle anmeldelse for å se en mye dypere analyse av det godt mottatte eventyret.