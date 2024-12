Vi spiller Marvel Rivals på dagens GR Live

HQ

Marvel Rivals Overwatch har vært ute i litt under et par uker nå, og Neteases helteskytespill ser i stor grad ut til å være en suksess. Selvfølgelig lanseres mange live-tjenestespill med en boom, og vi må vente og se om det varer, men millioner har strømmet til for å teste ut ferdighetene sine som sine favoritt Marvel-helter og -skurker.

På dagens GR Live skal vi teste ut spillet selv, og vi gir det en time til å få tak i den frenetiske handlingen og se så mange helter som mulig. Som vanlig starter strømmingen kl. 16:00 GMT/17:00 CET, og du finner den på YouTube, Twitch eller vår egenGR Live-side.

I mellomtiden, hvis du vil se noen flere utvidede meninger om Marvel Rivals, kan du sjekke ut vår nettverksanmeldelse her.