Vi spiller Metal Slug Tactics på dagens GR Live

HQ

Nå som november er i sin siste tredjedel, nærmer den travle utgivelsesplanen for 2024 seg slutten, noe som betyr at vi har muligheten til å gå tilbake og se på noen av titlene som vi kanskje har gått glipp av sjansen til å streame i tidligere GR Live -tilbud.

For dette formål, på dagens strøm, vil jeg være vertskap og se etter å spille gjennom en time med Metal Slug Tactics for å oppleve den dynamiske taktiske RPG-handlingen. Fra og med vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, vil du kunne bli med meg når jeg ser ut til å løpe 'n' pistol alt på GR Live hjemmeside.

Inntil jeg går live, må du også sjekke ut vår anmeldelse av Metal Slug Tactics her borte, for å se hva vi syntes om spillet som for øyeblikket er tilgjengelig på PC, konsoller og Game Pass.