Vi spiller Metroid Prime Remastered på dagens GR Live

Vi runder av uken med å ta en titt på en av de mest spennende kunngjøringene og lanseringene fra Nintendo Direct-en som skjedde for noen dager siden. Vi kommer til å hoppe inn i Metroid Prime Remastered, og vil spille gjennom den første timen av spillet for å se hvordan det former seg opp til originalen som kom for flere tiår siden og den dag i dag er ett av de mest elskede titlene gjennom tidene.

For å se hvordan denne remasteren (som mange til og med foreslår er borderline en nyinnspilling) spiller i praksis må du huske å bli med oss på GR Live-hjemmesiden klokken 16 for å følge Rebeca mens hun spiller gjennom åpningen av spillet.

Og inntil vi går live, sjekk ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor.