Vi spiller Mia and the Dragon Princess i dagens GR Live

I dag markerer den globale lanseringsdatoen for det nyeste FMV-prosjektet fra utvikleren Wales Interactive. Kjent som Mia and the Dragon Princess. I dette spillet hjelper spillerne tittelkarakteren med å utfolde et mysterium som har strukket seg over århundrer og dreier seg om en pirat som har gått tapt i tiden.

Mens du kan spille spillet i dag på PC, PlayStation, Xbox, Switch, iOS og Android, kan du også bli med oss på GR Live-hjemmesiden på det vanlige tidspunktet kl 16:00 CEST for å oppleve en time av spillet når Rebeca sjekker det ut.

Sørg for å komme innom for å få med deg handlingen mens den utspiller seg, og sjekk også ut lanseringstraileren for spillet nedenfor.