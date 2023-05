Vi spiller Miasma Chronicles i dagens GR Live

HQ

I dag er den globale lanseringsdagen for den neste tittelen fra utvikleren The Bearded Ladies. Teamet som tidligere serverte Mutant Year Zero: Road to Eden lanserer nå det taktiske rollespillet Miasma Chronicles, et spill som gir spillerne i oppgave å våge seg over en farlig postapokalyptisk verden som den unge mannen Elvis og hans trofaste robotbror, i arbeidet med å oppdage svar om den merkelige kraften som rev landet fra hverandre i utgangspunktet, Miasma.

Med løftet om en episk sci-fi-fortelling, vil jeg hoppe inn i den første timen av Miasma Chronicles i dagens GR Live, hvor jeg fra det litt senere tidspunktet kl 18:00 vil spille gjennom åpningstimen av tittelen, og du kan få det med deg på GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å få med deg handlingen når den utspiller seg, og sjekk også ut litt gameplay for Miasma Chronicles nedenfor for å få en teaser av hva som kommer.