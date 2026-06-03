Vi spiller Mina the Hollower i dagens GR Live

HQ

Det er en vanvittig travel tid på året å være videospillfan, men hvis du leter etter noe mer for å holde deg underholdt midt i mengden av lanseringer og fremvisninger, kommer vi tilbake i ettermiddag med en annen GR Live-strøm.

Fra og med den vanlige tiden kl. 17 vil jeg være vertskap og spille gjennom en times Yacht Club's Mina the Hollower, alt for å se hvordan det pikselerte eventyret stabler opp mot utviklerens tidligere innsats, og alt på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom for å få en smakebit av det anerkjente indiespillet, og for mer om Mina the Hollower, ikke gå glipp av vår fullstendige anmeldelse, og ikke glem å lese vår nyttige våpen- og Thorne-guide.