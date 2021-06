Vi spiller Minute of Islands i dagens livestream

Med avsløringer av Forza Horizon 5, Metroid Dread og Redfall er det forståelig at du kanskje har oversett lanseringen av Minute of Islands midt oppi E3-kaoset. Den dårlige timingen er virkelig synd, da dette er et sjarmerende og uhyggelig indiespill med nydelig håndtegnet grafikk som kan minne litt om Adventure Time. Her spiller du som den unge mekanikeren Mo som forsøker å redde den vakre skjærgården hun bor på fra de giftige sporene som fyller luften.

