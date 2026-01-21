Vi spiller Mio: Memories in Orbit på dagens GR Live

HQ

I går åpnet utvikleren Douze Dixiemes døren til sitt nye Metroidvania-prosjekt kjent som Mio: Memories in Orbit. Det kommer på alle plattformer, og vi har allerede delt vår dedikerte anmeldelse av spillet, der vi ble utrolig imponert over det vi så og ga tittelen høye karakterer. Hvis du ikke har lest den anmeldelsen ennå, må du huske å finne den her.

Men hvis du også er ute etter mer Mio: Memories in Orbit -innhold, må du huske å bli med meg senere i dag på GR Live-hjemmesiden for en dedikert strøm av spillet. Fra og med det litt tidligere tidspunktet 15:00 GMT / 16:00 CET, vil jeg spille gjennom en times action for å se hvordan det former seg.

Ikke gå glipp av denne smakebiten på det som sannsynligvis vil gå inn som et av årets beste Metroidvania-spill.