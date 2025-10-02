Vi spiller Nicktoons & The Dice of Destiny i dagens GR Live

HQ

Hvis du er klar til å kaste terningen og begi deg inn i et fantasiland med dine favorittfigurer fra Nicktoons, bør du bli med oss på dagens GR Live, der vi sjekker ut Nicktoons & The Dice of Destiny.

Med figurer fra Nicktoons fortid og nåtid, inkludert Svampebob, Timmy Turner, Leonardo, Katara, Jimmy Neutron og flere, skal vi kjempe mot fantasivesener og figurer i dette actioneventyr-RPG-et.

Som alltid kan du følge oss live på GR Live-hjemmesiden, eller via våre Facebook-, YouTube- og Twitch-sider. Vi strømmer fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST, så husk å stikke innom for litt fantasy-moro.