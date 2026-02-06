Gamereactor

nyheter
Nioh 3

Vi spiller Nioh 3 i dagens GR Live

Bli med oss på det som enten kan bli en lek eller en pinefull test av kampferdighetene våre.



Etter at Team Ninja tok en pause fra Nioh-serien og leverte oss et nytt japansk historiebasert actionspill i Rise of the Ronin, er utvikleren tilbake med den overnaturlige stilen i Nioh, med seriens tredje bidrag. Spillet byr på mer variasjon i kampene enn noensinne, med to posisjoner å bytte mellom, tonnevis av våpen og mer, men det øker også vanskelighetsgraden på tradisjonelt Nioh-vis.

Vi skal teste oss selv med Nioh 3 senere i dag. Hvis du vil bli med og se oss få juling i en time, strømmer vi som vanlig fra kl. 17, og du finner oss på GR Live-hjemmesiden, i tillegg til Facebook-, YouTube- og Twitch-sidene våre.

Hvis du ønsker å få flere av våre inntrykk på Nioh 3 i mellomtiden, kan du lese vår fullstendige anmeldelse av spillet her.

Nioh 3

