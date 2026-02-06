nyheter
Nioh 3
Vi spiller Nioh 3 i dagens GR Live
Bli med oss på det som enten kan bli en lek eller en pinefull test av kampferdighetene våre.
HQ
Etter at Team Ninja tok en pause fra Nioh-serien og leverte oss et nytt japansk historiebasert actionspill i Rise of the Ronin, er utvikleren tilbake med den overnaturlige stilen i Nioh, med seriens tredje bidrag. Spillet byr på mer variasjon i kampene enn noensinne, med to posisjoner å bytte mellom, tonnevis av våpen og mer, men det øker også vanskelighetsgraden på tradisjonelt Nioh-vis.
Vi skal teste oss selv med Nioh 3 senere i dag. Hvis du vil bli med og se oss få juling i en time, strømmer vi som vanlig fra kl. 17, og du finner oss på GR Live-hjemmesiden, i tillegg til Facebook-, YouTube- og Twitch-sidene våre.
Hvis du ønsker å få flere av våre inntrykk på Nioh 3 i mellomtiden, kan du lese vår fullstendige anmeldelse av spillet her.