Vi spiller noen klassiske Warhammer-spill i dagens GR Live

Vanligvis viser vi frem de nyeste utgivelsene i en gitt uke på GR Live-streamene våre. I dagens stream gjør vi på en måte det, og på en måte ikke, når vi sjekker ut noen av de nostalgiske spillene som har fått nytt liv via Warhammer Classics-merket.

Fra spill utgitt for flere tiår siden til noen elskede 2010-tallsutgivelser som trengte litt finjustering for moderne systemer, gir Warhammer Classics oss nye måter å sette pris på den dystre, mørke fremtiden og Den gamle verden. Vi skal dykke ned i så mange old school-klassikere vi kan i denne ekstravaganzaen, og som vanlig starter vi kl. 17.

Hvis du vil gjenoppleve noen gamle PC-spillminner, kan du bli med oss som alltid på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre. Hold også utkikk etter mer klassisk Warhammer-innhold, når vi gjenopplever våre favorittkamper mot ordenens og kaosets krefter.