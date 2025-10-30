Gamereactor

Painkiller

Vi spiller Painkiller på dagens GR Live

Bli med oss når vi river og skjærer gjennom horder av demoner i Purgatory.

Vi er tilbake for en ny GR Live -strøm senere i dag, og fra og med det vanlige tidspunktet 16:00 GMT/17:00 CET vender vi oppmerksomheten mot Anshar Studios' nye samarbeidende actiontittel, Painkiller.

Jepp, i ettermiddag vil jeg være vert for og spille gjennom en time med Painkiller på GR Live-hjemmesiden. Ta turen innom for å få en smakebit av handlingen og for å se om du bør sikre deg en kopi av spillet nå som det er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S-enheter.

Med strømmen som kommer opp, ikke glem også å lese våre fulle tanker og inntrykk på Painkiller for å se hva vi syntes om spillet.

Painkiller

