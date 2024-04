Vi spiller Phantom Fury i dagens GR Live

HQ

I morgen er en stor dag for fans av boomer shooters og old school 80-tallsinspirert action, for da lanseres Phantom Fury på PC og konsoller. Spillet er et actionfylt roadmovie-eventyr der spillerne styrer hovedpersonen Shelley "Bombshell" Harrison gjennom et post-apokalyptisk Amerika i et forsøk på å redde menneskeheten.

Mens vi jobber med anmeldelsen vår av Phantom Fury kan du bli med oss på GR Live-hjemmesiden i ettermiddag, der Rebeca vil være vert og spille gjennom den første timen av spillet, som vanlig fra kl. 17.

Hvis du vil ha en forsmak på hva som venter kan du se en trailer for Phantom Fury nedenfor.