Vi spiller Planet of Lana II i dagens GR Live

Vi er tilbake for en ny GR Live-strøm senere i dag. For å markere lanseringsdatoen for Wishfuls slående oppfølger, Planet of Lana II: Children of the Leaf, skal vi hoppe inn i det herlige eventyrspillet og spille gjennom den første timen av handlingen.

Bli med meg på GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 17 for å få en smakebit av denne vakre indieopplevelsen, som debuterer i dag på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch 1 og 2.

Og hvis du vil vite mer om Planet of Lana II, kan du få med deg vår strålende anmeldelse av spillet, som fremhever hvorfor det er et indiespill du ikke vil gå glipp av.