Vi spiller Ready or Not på dagens GR Live.

HQ

Utvikleren Void Interactive fikk mange positive tilbakemeldinger for sin taktiske FPS-tittel, Ready or Not, da det først debuterte som et Early Access-prosjekt, og siden den gang har spillet til og med kvittet seg med "under utvikling"-lappen og ble lansert i 1.0-versjon i desember 2023.

Nå som Ready or Not er tilgjengelig som et "komplett" spill, skal vi dykke ned i skytespillet på dagens GR Live, der vår egen Rebeca vil være vert og spille gjennom den første timen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden fra det vanlige tidspunktet 16:00 GMT / 17:00 CET.

Husk å ta turen innom for å få med deg litt intens taktisk FPS-action, og ta også en titt på traileren for spillet nedenfor for å få et glimt av hva vi har i vente.