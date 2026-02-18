Vi spiller Reanimal på dagens GR Live

HQ

Tarsier Studios er tilbake i form og på topp, som etter den nylige ankomsten av Reanimal, har vi sett skrekkspillet bli utrolig godt mottatt av både fans og kritikere. Little Nightmares-skaperne hadde tydeligvis en visjon for hva de ønsket å oppnå med å utvikle denne formelen videre, og det viser seg i praksis, med vår anmeldelse som sier at Renanimal kan være et av de fineste, om ikke det fineste, skrekkspillet i 2026.

Med så høy ros føltes det bare naturlig å vie litt av tiden vår til Reanimal som en del av denne ukens GR Live-tilbud. Jepp, med start på vanlig tid kl. 16:00 GMT / 17:00 CET, vil jeg spille gjennom den første timen av Reanimal, alt på GR Live-hjemmesiden.

Husk å ta turen innom for å få en smakebit av denne anerkjente skrekktittelen, som nå er tilgjengelig på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2, og som nylig delte et tidlig utdrag av den første DLC-en etter lanseringen.