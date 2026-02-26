Vi spiller Resident Evil Requiem i dagens GR Live

HQ

Det er endelig på tide for det niende hovedkapitlet i Resident Evil-serien å gjøre sin store ankomst. Avhengig av hvor du bor rundt om i verden, spiller du kanskje allerede skrekktitelen, men hvis det ikke er tilfelle ennå, kan du med glede telle ned timene, da lanseringen er planlagt til 27. februar.

Med debuten rett rundt hjørnet, kommer vi til å vie dagens GR Live-strøm til Resident Evil Requiem, hvor jeg vil være vertskap og spille gjennom den første timen av skrekktittelen på GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 17.

Husk å bli med meg for å få et glimt av hva dette bredere spillet tilbyr, og for mer om Requiem, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse og vår Nintendo Switch 2-geared anmeldelse også.