Det er et nytt år og på tide å starte med våre GR Live-sendinger igjen. For å sparke i gang 2021 skal vi spille et av fjorårets glemte spill, nemlig Sackboy: A Big Adventure, på PlayStation 5.

For å bli med på moroa i dag kan du svinge innom vår liveside fra klokken 16 når vi skal spille to timer av dette herlige plattformereventyret.

Husk å sjekke ut anmeldelsen vår også, om du er interessert i spillet.