Vi spiller Saros i dagens GR Live

I forrige uke var et av de mange store spillene som gjorde sin ankomst det siste prosjektet fra utvikleren Housemarque, da Saros ble lansert på PS5. Selv om vi ikke får vite hvordan spillet har prestert kommersielt på en stund, ser det ut til at spillet har vært en megahit blant kritikerne, inkludert Gamereactor-redaksjonen, der vi delte en glødende anmeldelse av prosjektet.

Nå som Saros er tilgjengelig, kommer vi til å vie dagens GR Live-strøm til prosjektet, der jeg fra vanlig tid kl. 17 vil være vert for og spille gjennom den første timen av spillet på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom for å få en smakebit av sci-fi bullet-hell-action, og hvis du har spilt Saros i det siste, må du ikke gå glipp av vår praktiske guide som forklarer noen av de mindre godt forklarte funksjonene som brukes i spillet.