Vi spiller Shinobi: Art of Vengeance på dagens GR Live

Selv om det ikke er offisielt ute ennå, har Shinobi: Art of Vengeance blitt lansert i det de kule kidsa kaller "advanced access", noe som betyr at det er spillbart så lenge du kjøper en litt dyrere utgave. Dette betyr også at vi kan sjekke ut spillet i dag i stedet for fredag 29. august på GR Live.

Shinobi: Art of Vengeance bringer Shinobi-IP-en tilbake på en stor måte. Fra teamet som ga oss Streets of Rage 4, har vi fått et splitter nytt 2D-actionspill med et unikt, håndtegnet utseende og massevis av plattformelementer som holder oss engasjert mellom slagsmålene.

Vi starter strømmingen vår som vanlig kl. 16:00 BST/17:00 CEST, og du kan bli med oss på GR Live-hjemmesiden, eller via Facebook-, YouTube- og Twitch-kanalene våre. Hvis du vil lese mer av våre dyptgående tanker, kan du sjekke ut vår fullstendige anmeldelse av Shinobi: Art of Vengeance her.