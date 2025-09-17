Vi spiller Skate i dagens GR Live

HQ

I går var den store dagen for Skate-fans, da EA og utvikleren Full Circle lanserte Early Access-versjonen av den etterlengtede rebooten. Spillet foregår i byen San Vansterdam (San Van), det ultimate skaterparadiset, og handler om å bygge opp et rykte og bli en velkjent skateboardlegende.

Og dette er noe vi vil forsøke å oppnå allerede senere i dag, når vi hopper inn i Skate som en del av dagens GR Live -tilbud. Fra og med det vanlige tidspunktet 17 vil jeg være vert og shrede og trickse rundt om i verden, alt sammen på GR Live-hjemmesiden.

Sørg for å bli med når moroa utspiller seg live, og for mer på Skate, se vår nylige forhåndsvisning av spillet her, i forkant av noen mer komplette Early Access-tanker som kommer i nær fremtid.