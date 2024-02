Vi spiller Solium Infernum på dagens GR Live.

HQ

Utvikleren League of Geeks har lansert sitt nyeste prosjekt. Solium Infernum har gjort sin ankomst på PC, slik at fansen kan dykke inn og prøve seg på å erobre helvete etter at mørkets fyrste har abdisert og etterlatt sin infernalske trone.

Vi har nylig publisert en anmeldelse av Solium Infernum, men vi retter også oppmerksomheten mot spillet i den siste episoden av GR Live, der vår egen Rebeca er vert og spiller gjennom den første timen fra kl. 16:00 GMT / 17:00 CET.

I andre League of Geeks -nyheter ble utvikleren nylig tvunget til å legge ned produksjonen av et annet av sine planlagte spill, samtidig som en stor andel av utviklerne ble sagt opp.