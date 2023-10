Vi spiller Song of Nunu: A League of Legends Story på dagens GR Live.

HQ

I morgen vil fans av League of Legends kunne lære mer om noen av de forskjellige Champions som er tilgjengelige i MOBA-spillet i det nyeste spinoff-spillet publisert av Riot Forge. Song of Nunu: A League of Legends Story dreier seg om Nunu og Willump, og paret utforsker Freljord-regionen i Runeterra og møter forskjellige andre Champions, som Braun, Ornn og Volibear, underveis.

Vi har nylig publisert en anmeldelse av spillet, så du kan ta turen innom her for å sjekke ut flere tanker og meninger om tittelen, eller du kan bli med vår egen Rebeca på GR Live-hjemmesiden i ettermiddag for åpningstimen av Tequila Works' eventyrspill.

Den starter til vanlig tid kl. 15:00 GMT / 16:00 CET, og du vil ikke gå glipp av denne strømmen hvis du er en League of Legends fan.