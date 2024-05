Vi spiller Songs of Conquest i dagens GR Live

HQ

Etter et par år har utvikleren Lavapotion offisielt gått over og debutert den "komplette" versjonen av sitt strategispill Songs of Conquest. 1.0-utgaven av tittelen har nå debutert, og med det i bakhodet skal vi sjekke den ut på dagens GR Live.

Fra og med det vanlige tidspunktet klokken 17 vil Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å få med deg handlingen etter hvert som den utspiller seg, og ikke glem å lese vår anmeldelse av Songs of Conquest her, eller se anmeldelsen vår nedenfor.