Vi spiller Sonic Superstars på dagens GR Live.

I dag er det global lanseringsdag for Sonic Superstars, og mange av dere ser nok dette som en ypperlig anledning til å hoppe i de rødhvite skoene til den blå flekken for et nytt eventyr. Hvis du vil ha en forsmak på hva spillet har å by på før du gjør det, kan du imidlertid bli med oss på GR Live-hjemmesiden i ettermiddag og se spillets første time.

Det stemmer, fra og med kl. 15:00 BST / 16:00 CEST vil vår egen Rebeca spille litt Sonic Superstars. Husk å ta turen innom for å få med deg alt som skjer, og glem heller ikke å lese anmeldelsen vår av spillet her for å få flere tanker og meninger om hva dette plattformspillet har å by på.