Vi spiller Sons of Valhalla på dagens GR Live.

I dag er den offisielle lanseringsdatoen for utvikleren Pixel Chest sitt strategi-rollespill Sons of Valhalla. Dette er et dragkamplignende spill der du må bygge opp og støtte vikingbosetninger, plyndre, plyndre og plyndre, alt i forsøket på å spore opp og ned i Storbritannia i jakten på hevn og for å finne din tilfangetatte partner.

Nå som Sons of Valhalla er her og tilgjengelig på PC, skal vi dykke ned i spillet i den siste utgaven av GR Live, der vår egen Rebeca vil være vert og spille gjennom den første timen fra det vanlige klokkeslettet 16:00 BST / 17:00 CEST.

Gå inn på GR Live-hjemmesiden for ikke å gå glipp av alt som skjer.