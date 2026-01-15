Vi spiller Styx: Blades of Greed på dagens GR Live

HQ

Nei, du har ikke blunket, og så er det plutselig februar. Styx: Blades of Greed er fortsatt en måned unna utgivelsen 19. februar, men Cyanide Studio og Nacon har sluppet en ny demo som viser noe av favorittgoblinens nyeste snikeeventyr.

Derfor kunne vi egentlig ikke gjøre annet enn å sjekke det ut. Etter Styx: Master of Shadows og Styx: Shards of Darkness, er Styx i Blades of Greed tilbake til sine gamle triks når han prøver å stjele litt av den magiske kvartsen fra inkvisisjonens nese.

Vi har fått nye dingser og dingser som hjelper oss med å unngå fiendens blikk, og forhåpentligvis får vi se mye av det som tilbys i det fullstendige spillet i denne demoen. Som alltid starter vi strømmingen kl. 16:00 GMT/17:00 CET, og du kan finne oss live på GR Live-hjemmesiden eller via våre Facebook-, YouTube- og Twitch-lenker.