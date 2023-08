Vi spiller The Cosmic Wheel Sisterhood på dagens GR Live.

Hvis du har vært på utkikk etter et nytt interaktivt fiksjonsspill med mye fortelling, kan The Cosmic Wheel Sisterhood, som nå er tilgjengelig på PC og Nintendo Switch, være det perfekte spillet for deg. Vi anmeldte nylig spillet, en tekst du kan lese i sin helhet her, men hvis du også er ute etter litt gameplay, kan du bli med oss på GR Live-hjemmesiden senere i dag for nettopp det.

Fra og med klokken 15:00 BST / 16:00 CEST vil vår egen Rebeca være vertskap og spille gjennom den første timen av The Cosmic Wheel Sisterhood. Kom innom for å få et glimt av tittelen og se om dette er det neste spillet for deg.