Vi spiller The Outlast Trials på dagens GR Live.

I dag er en stor dag for Red Barrels og The Outlast Trials, da skrekkspillet forlater Early Access og kommer til PC og konsoller som en komplett "lanseringsopplevelse". Samtidig som vi har spilt The Outlast Trials igjen for å skrive en anmeldelse som du finner her, vender vi også tilbake til spillet på dagens GR Live for å markere denne begivenheten.

Fra og med det vanlige klokkeslettet 16:00 GMT / 17:00 CET vil vår egen Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av The Outlast Trials på GR Live-hjemmesiden. Kom innom for litt skremmende action, og sjekk også ut den nyeste traileren for spillet nedenfor.