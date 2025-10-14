Vi spiller Tides of Tomorrow på dagens GR Live

HQ

Tides of Tomorrow er kanskje ikke offisielt ute før neste år, men vi får sjansen til å spille DigixArt og Deep Silvers valgbaserte eventyr takket være en ny demo som ble utgitt som en del av Steam Next Fest.

Som vi rapporterte om tidligere i dag, er Steam Next Fest tilgjengelig igjen for alle som ønsker å prøve noen kommende spill tidlig. Som sådan vil vi også sikte på å sjekke ut noen andre spill som fanget blikket vårt under den siste utgaven av GR Live, samt Tides of Tomorrow.

Som alltid vil du kunne bli med på strømmen vår via GR Live-hjemmesiden samt YouTube-, Facebook- og Twitch-sidene våre. Vi starter strømmingen som vanlig kl. 16:00 BST/17:00 CEST, så husk å stikke innom hvis du ser på den endeløse listen over Steam Next Fest-demoer og lurer på hva du bør bruke tiden din på.