Vi spiller Ultros i dagens GR Live

HQ

Vi har nettopp publisert vår anmeldelse av Hadoques psykedeliske Metroidvania, Ultros, et spill som kombinerer surrealistisk grafikk og fartsfylt, flytende plattformspill i et eventyr som ikke ligner mye annet. Du kan lese våre tanker om spillet her, men du kan også bli med oss senere for å se Ultros i aksjon.

Fra kl. 17 vil Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av Ultros på GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å få med deg alt som skjer, og for å få et glimt av spillet før det lanseres på PC og PlayStation i morgen.