Gamereactor

  Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Vampire Crawlers

Vi spiller Vampire Crawlers på dagens GR Live

Bli med oss for en time med Poncles kortbaserte action-spinoff.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi er tilbake for en ny livestream i ettermiddag, hvor vi i dagens GR Live-tilbud skal vie tiden vår til Poncles siste utvidelse av Vampire Survivors-universet.

Kjent som Vampire Crawlers, dette er en actionopplevelse for kortstokkbygging, og etter debuten nylig, skal vi hoppe inn i spillet for å sjekke ut den første timen alt fra vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST. Husk å stikke innom for å bli med meg på GR Live-hjemmesiden når moroa begynner.

For mer om Vampire Crawlers, sørg for å lese vår dedikerte og glødende anmeldelse av spillet, der vi snakker om hvorfor du ikke bør gå glipp av denne herlige indie-spinoffen.

Vampire Crawlers

0
Vampire Crawlers

Vampire Crawlers
ANMELDELSE. Skrevet av Marcus Persson

Vi har drept pikselerte monstre og sjonglert kort til øynene våre blør i Poncles vanvittige og helt geniale spin-off av Vampire Survivors. Bare én runde til ... så legger vi oss til å sove, vi lover.



Loading next content