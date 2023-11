Vi spiller Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin i dagens GR Live

HQ

Senere i dag avslutter vi uken med streamer fra GR Live ved å rette oppmerksomheten mot Frontier Developments sin nyeste strategitittel. Kjent som Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, kommer Rebeca til å spille gjennom den første timen av dette spillet på GR Live-hjemmesiden på det vanlige og nå senere tidspunktet 17:00.

Når det gjelder hva dette spillet handler om, er ideen å bli en krigsherre og lede en av fire fraksjoner på en brutal kampanje for å erobre riket Ghur. Du kan bli med oss senere for å få et glimt av spillet, men du kan også lese anmeldelsen vår av Age of Sigmar her for en dypere analyse av tittelen.