Vi spiller World of Tanks: Heat i dagens GR Live

Det er nok en vanvittig travel uke i videospillverdenen, med en rekke svært etterlengtede prosjekter som gjør sin ankomst i form av 007 First Light, Mina the Hollower og mer. Med så mange store navn i horisonten, bør du heller ikke glemme at Wargaming også er til stede for å debutere et nytt prosjekt, en mer fartsfylt variant av World of Tanks-formelen kjent som World of Tanks: Heat.

Spillet er nå tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S som en helt gratis spillopplevelse, og vi kommer til å vie dagens GR Live-strøm til den actionfylte flerspillertittelen, der jeg til vanlig tid kl. 17 vil være vert for og spille gjennom en times kamper, alt på GR Live-hjemmesiden.

Ta gjerne turen innom for å få en smakebit av spillet, og følg med for mer ettersom vi jobber hardt med vår anmeldelse av World of Tanks: Heat.