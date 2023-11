Vi spiller Worldless i dagens GR Live

HQ

Vi fortsetter ukens serie av GR Live streams ved å rette oppmerksomheten mot Noname Studios' 2D-plattformspill, Worldless. Dette spillet, der spillerne begir seg ut på en reise for å vokse og forstå seg selv, har Metroidvania-elementer og et turbasert kampsystem, og for å se hvordan alt dette fungerer i praksis, skal vi sjekke ut åpningstimen av Worldless senere i dag.

Fra det senere og nå vanlige klokkeslettet 17:00 på GR Live-hjemmesiden, vil Rebeca være vert og prøve å få til litt action på Worldless. Husk å stikke innom for å få et glimt av spillet i aksjon, og ta også en titt på traileren for Worldless nedenfor for å få en forsmak på hva vi har i vente.