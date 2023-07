Vi spilte 4 timer av Armored Core VI: Fires of Rubicon

HQ

Det er 10 år siden den robotfylte actionserien Armored Core sist dukket opp. Den gang gikk den relativt ubemerket hen, men med utgivelsen av Armored Core VI: Fires of Rubicon kunne det ikke vært mer annerledes, for interessen for den etterlengtede oppfølgeren - og ikke minst skaperne bak den - virker nesten like stor som mechaene selv. På 10 år har FromSoftware gått fra å være et oversett og lite oppsiktsvekkende japansk spillstudio til å bli kjent som en beryktet kultutvikler med sadistiske tendenser, og til slutt sementere sin posisjon i den kollektive bevisstheten som en populær og banebrytende spillfabrikk.

Til tross for nummeret er Armored Core VI: Fires of Rubicon faktisk det trettende spillet i en serie fylt med spin-offs og frittstående utvidelser. For de som ikke er kjent med serien, er det heldigvis også en reboot, noe som ikke er så overraskende. FromSoftware har en forkjærlighet for å omorganisere og remixe de samme konseptene, og etter 10 års radiotaushet er det ikke til å legge skjul på at det er en ny start. I sentrum for handlingen denne gangen står Rubicon 3, en krigsherjet og omstridt planet som, i ekte Dune -stil, er galaksens eneste kilde til Coral, en nesten magisk ressurs med høyteknologiske egenskaper. Menneskeheten har allerede forsøkt å kolonisere planeten én gang, med katastrofale konsekvenser, og nå, et halvt århundre senere, er de fast bestemt på ikke å lære av historien og prøver igjen.

Typisk for serien - men atypisk for de titlene de fleste av oss forbinder utvikleren med - er historiefortellingen i Armored Core VI ganske lineær og eksposisjonstung. Nesten helt fra starten av bombarderes du med informasjon av både narrativ og instruktiv karakter, først gjennom filmsekvenser og deretter en jevn strøm av oppdateringer og briefinger fra både venner og fiender gjennom den rødglødende militærradioen. Mellom oppdragene, som utspiller seg i separate nivåer som ofte kan spilles i vilkårlig rekkefølge, blir du briefet om ditt og datt gjennom Metal Gear Solid-lignende kodek-samtaler, mens ulike dokumenter relatert til oppdraget dukker opp på skjermen. Den ene ansiktsløse karakteren avløser den andre mens de ivrig prater i vei, men det er særlig den ambisiøse "Handler Walter" som har store planer for C4-621 - kallenavnet til spillerens anonyme karakter.

Det hele kan virke litt overveldende og upersonlig til å begynne med, og hvis du er vant til FromSoftwares kryptiske dialoger og gåtelignende fortellinger, har du noe annet i vente. Misforstå meg rett, det er fortsatt glimt av mystikk, svunnen historie og sublim tragedie, og det er absolutt mer under overflaten enn det man ser ved første øyekast. Men å gå fra Dark Souls"fractured fantasy mythos" til en Call of Duty-aktig dialog frem og tilbake er likevel litt av et klimaskifte.

På samme måte er spillets mer tradisjonelle måte å strukturere oppdragene på også litt av et kultursjokk. Dette er ikke en vidåpen verden a la Elden Ring, men en relativt lineær progresjon gjennom ulike oppdrag. Ofte har du tilgang til flere oppdrag samtidig og kan derfor tilnærme deg dem på hvilken som helst måte, men jeg slet med å finne den narrative veven som binder dem sammen. Mange av oppdragene er ganske formelaktige, som "ødelegg de tre artilleribatteriene" eller "kjemp deg gjennom fiendene fra A til B", mens andre har mer minneverdige kulisser og actionfylte scener. I tråd med spillets nesten arkadelignende stil får du også poeng og en rangering basert på prestasjonene dine, og enda mer overraskende er det til og med sjekkpunkter underveis som du kan starte på nytt eller bytte utstyr ved.

Som en av de ettertraktede Armored Core -pilotene er ikke jobben din å dokumentere den forfallende verdenen i Rubicon 3, men å ødelegge Resistance som skjuler seg der. Og for å gjøre det må du kunne styre den pansrede kamproboten du har fått utdelt. Den kan hoppe og sprette, unnvike i alle retninger og til og med sveve en kort stund i luften. Selv om den kan bevege seg sakte og metodisk, må du vanligvis skøyte elegant frem og tilbake for å unngå svermen av prosjektiler som umiddelbart fyller luftrommet. Fire formidable våpensystemer, ett for hver skulderknapp, er skjult på monstrumet, og det er selvsagt ved hjelp av disse - og fortsatt bruk av dyktige unnvikelsesmanøvrer - at seieren er sikret.

Den "tredje" dimensjonen spiller en viktig rolle her. Du hopper over fiendene, unngår missilene deres i luften og suser lynraskt fra den ene enden av omgivelsene til den andre. Fiendene er mange, og prosjektilene deres suser konstant rundt ørene på deg mens skjermen lyser opp med ulike advarsler. Det kan være overveldende og stressende, og derfor har utviklerne forsøkt å samle den mest kritiske informasjonen midt på skjermen, rundt trådkorset ditt. En stor del av det å mestre - eller rettere sagt forstå - de hektiske kampene i Armored Core VI er derfor utvilsomt å kunne lese de mange variablene (ladetider, nedkjøling, fiendens telegraferte angrep osv.) uten å få panikk.

Skala og tyngdekraft er vanskelige ting i et spill som dette. En kamprobot på størrelse med en boligblokk må føles tung og betydningsfull, men den må også reagere raskt og være behagelig å styre. Det finnes ingen riktig eller gal måte å gjøre det på, men i et spill som fokuserer på raske reflekser, har man til syvende og sist prioritert responsive kontroller fremfor en følelse av vekt og tyngde. Joda, du kommer deg uanstrengt gjennom piggtrådgjerder og kan så vidt gjemme deg bak en høyblokk, men proporsjonalt sett føles ikke karakteren din større eller tyngre enn i mange andre spill. På grunn av dette og de usynlige veggene som vilkårlig avgrenser områder, får Armored Core VI til tider et videospillaktig preg av pappmasjé.

Utholdenhet, reflekser og presisjon er viktige faktorer i Armored Core VI, og i motsetning til (her kommer det) Dark Souls kan du ikke bare gjemme deg bak et skjold mens du studerer fiendens oppførsel i ditt eget tempo. Hvert eneste skudd teller, og med bare tre helbredende gjenstander, fire uavhengige våpen og 360-graders bevegelse er antallet beslutninger du kan og må ta per sekund, mye høyere enn noen sverdsvingende levende død kan klare. Armored Core VI er med andre ord et spill som må læres, noe som er både skremmende og tiltalende.

Heldigvis tar spillet høyde for dette med en omfattende serie testoppdrag som du kan fullføre parallelt med spillets kampanje. Det var her spillet virkelig imponerte meg; ikke så mye på grunn av testoppdragene i seg selv, men på grunn av det de demonstrerte: Uovertruffen fleksibilitet til å tilpasse kamproboten din etter behov og spillestil. Friheten til å bytte ut våpen, rustning og ulike støttesystemer er utvilsomt den forsterkede kjernen i spillopplevelsen. Det finnes plasmagevær, rakettkastere, rullekanoner og defensive skjoldgeneratorer. Det finnes roboter som kan hoppe over bygninger, sveve i det uendelige eller gli fra side til side på larvelignende føtter. Det finnes sentralkjerner som produserer mer energi, men som veier mye, og omvendt. Og alle kan settes sammen i et utall kombinasjoner.

Etter noen timer uten å bli grepet av spillets narrativ, tradisjonelle oppdragsstruktur eller rustbrune verden, klikket det endelig for meg på Armored Core VI. Måten du setter sammen roboten din på, endrer opplevelsen radikalt, og jeg fikk plutselig lyst til både å eksperimentere og se hva andre fant på. Selv den håndfullen med rollespillstatistikk (vekt, rustningsverdi, energiforbruk) som bidrar til å definere og balansere de ulike våpnene og utstyrsdelene, kan til en viss grad ignoreres eller omgås gjennom de uortodokse "programvareoppdateringene" som gradvis kan låses opp og fundamentalt endre spillereglene.

Med bare fire timer og et begrenset budsjett til å kjøpe våpen- og rustningsdeler fikk jeg selvsagt ikke testet en brøkdel av mulighetene spillet byr på. Friheten - og gjenspillingsverdien den genererer - fremstår imidlertid som spillets sterkeste kvalitet. Enten drømmeroboten din er rask og smidig eller stor og tungt bevæpnet, enten du vil bombardere fienden på avstand eller kløve dem med laserklinger på nært hold, garanterer jeg at du kan bygge noe som passer inn i spillet. Og disse lovende tegnene, som ble avrundet med en spennende siste sjefskamp som også antydet en narrativ vri, gjorde at Armored Core VI til slutt ga meg lyst på mer.

Armored Core VI: Fires of Rubicon representerer et viktig øyeblikk for FromSoftware. Gløden fra en gammel kultserie har fått nytt liv, og samtidig har fakkelen blitt gitt videre, ettersom det ikke lenger er den legendariske Hidetaka Miyazaki selv, men den yngre Masaru Yamamura som leder utviklingen. Selv har jeg følt en gnist i hjertet, og jeg gleder meg til å se om spillet tenner en brann når det lanseres 25. august 2023.