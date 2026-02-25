Vi prøver en drøss med Steam Next Fest-demoer i dagens GR Live

HQ

Det er litt tørt med utgivelser denne uken, bortsett fra selvfølgelig den truende skyggen av Resident Evil Requiem som kommer i morgen. Heldigvis har vi en haug med spilldemoer å prøve ut takket være Steam Next Fest som slippes denne uken.

Vi har allerede lastet ned fem demoer, og selv om vi neppe kommer oss gjennom alle på en time, skal vi gjøre vårt ytterste for å klare så mange spill som mulig på den tiden vi har til rådighet. Tenk på det nesten som en speedrunning-utfordring, om du vil. Demoene vi har er: Replaced, Primal Survival, Super Meat Boy 3D, Darwin's Paradox og No Vacation for an Executioner.

Noen store, noen små, vi er sikre på at de alle kommer til å bli flotte. Du kan bli med på Steam Next Fest Extravaganza fra den vanlige tiden kl. 17, og vi vil strømme på GR Live-hjemmesiden, så vel som på YouTube-, Twitch- og Facebook-kanalene våre. Vi sees der!