Det er en ny uke og vi er klare for å streame flere spill denne uka. I dag skal vi sjekke ut Sumo Digitals PvPvE Hood: Outlaws & Legends, som går ut på at to lag kjemper om å få tak i de rikes skatter først. Med inspirasjon fra folkeeventyr og legender, tilbyr denne tittelen en unik tolkning av historien om Robin Hood.

Vi starter til vanlig tid klokken 16 på vår GR Live-side og holder på i cirka to timer.