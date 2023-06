Vi streamer kveldens Xbox Games Showcase

HQ

Klokken 19 braker det løs. Atter en gang skal Microsoft ha sin egen nyhetsfylte stream. Vi vet at Starfield og Forza Motorsport er to av høydepunktene som uten tvil vil være der, men utenom det har Microsoft vært ganske hemmelighetsfulle. Jeg har valgt å røpe at Avowed, Fable og Persona 3: Reloaded også skal være der, men selskapet har flere potensielle ess i lommen med Gears of War-remastere, Senua's Saga: Hellblade II, State of Decay 3, Fallout 4-remasteren, Indiana Jones, Perfect Dark, Replaced, Contraband, Hitman-skapernes Project Fantasy og veldig mye. Uansett hva venter det altså en utrolig spennende sending fra klokken 19 i kveld, så vi skal streame det hele på GR Live-siden vår. Spenn setebeltene, for dette blir to interessante timer.