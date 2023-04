Vi tar en kikk på den splitter nye ASUS ROG Phone 7

HQ

Bare i går annonserte ASUS neste iterasjon i sin ROG Phone-linje, og dette kom i form av ASUS ROG Phone 7. Selv om den bare ble vist frem for publikum for første gang for en dag siden, har vi faktisk hatt enheten selv en liten stund, og har til og med hatt sjansen til å ta opp og dedikere en hel Quick Look-episode til den.

I videoen leder vår egen Magnus oss gjennom funksjonene og gir oss fakta knyttet til telefonen og hvordan denne enheten sikter på å forbedre forgjengeren. Med den i stand til å servere ray tracing-grafikk på sin 165Hz AMOLED-skjerm, alt mens den forblir kul takket være en forbedret termisk design, er det mye å ta for seg, så sørg for å sjekke ut videoen nedenfor for å se om ROG Phone 7 er den neste smarttelefonen for deg.