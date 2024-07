Vi tar en nærmere titt på XDefiants første sesong

HQ

XDefiant XDefiant har nådd 11 millioner spillere. I disse dager, selv etter en slik milepæl, er det vanskelig å bedømme hvor vellykket og sunt et gitt live service-spill egentlig er, men det er lett å overbevise deg selv om at Ubisoft må være relativt fornøyd for nå.

Men selv om lanseringen selvfølgelig er et Everest i seg selv, venter nå den virkelige utfordringen, som er å opprettholde kontinuerlig engasjement og interesse i... ja, en evighet. XDefiant Som så mange andre har Ubisoft, som så mange andre, en sesongmodell der det hver tredje måned (omtrent) sparkes i gang en ny sesong, med nytt innhold fra starten av, men som også introduserer flere nye ting etter hvert som sesongen skrider frem.

"Sesong 1", heter denne første, og den både eksemplifiserer hva XDefiant virkelig spikrer den dag i dag, men merkelig nok minner den oss også bare ytterligere på hvor Ubisoft egentlig trenger å gå. Ok, la oss gjøre opp status.

En fraksjon fra Rainbow Six: Siege er lagt til kalt GSK



Et nytt Battle Pass som gir tilgang til de tre nye våpnene



Capture the Flag som en sentral ny modus med en egen spilleliste



Et nytt kart kalt Clubhouse (også fra Siege) - nye kart vil komme hver måned



Det er også små endringer i livskvaliteten som generelt gjør spillet litt mer givende. Boosterne dine tikker nå bare ned i en faktisk kamp og ikke mens du bare henger i menyen, du får doblet Match XP fra 1000 til 2000, og det er nå langt flere ranker per våpen, noe som sikrer at du får nye vedlegg raskere. Vanligvis bremser live service-titler spillerprogresjonen etter lansering, men her gjør Ubisoft det motsatte, og det applauderer jeg.

Capture the Flag XDefiants eklektiske blanding av relativt lav TTK og raske bevegelsesmønstre passer også ganske bra. Det er fartsfylt action som gir mulighet for hyppig solospill, samtidig som det belønner faktisk lagspill. De eksisterende kartene har dessuten blitt tilpasset ganske godt og er litt mer lineære her, noe som gjør det lettere å spille mer forsiktig.

Den nye fraksjonen fungerer også bra, selv om det fortsatt er absurd at de ikke kommer ulåst for alle spillere fra starten. Jada, du kan låse dem opp uten for mye problemer i spillet, men denne Suicide Squad-esque tilnærmingen til ganske sentralt nytt innhold bør endres fremover.

XDefiants primære problem er ikke kjernespillet, og det er heller ikke innholdsmengden, så å legge til mer variasjon i form av kart, moduser og fraksjoner er utvilsomt bra, men løser heller ikke den virkelige utfordringen. Nei, problemet er progresjon, og selv om det nå er flere rangeringer og mer XP, er spillet fortsatt ikke givende nok, både med og uten Battle Pass. Kosmetiske opplåsinger er fortsatt for trege, og progresjonssystemene for vedlegg er fortsatt for ujevne. Det er her Ubisoft burde gå inn, og det er her spillet henger etter - sesong 1 gjør ingenting for å fikse dette.

Det er imidlertid fortsatt mange grunner til å være begeistret for et så godt innstilt arenaskytespill, og argumenter om at spillets langsiktige helse direkte krever en helt annen spillmodell, som Battle Royale, virker relativt irrelevant for de over 11 millioner spillerne som har sjekket det ut så langt. Hvorvidt denne sesongmodellen og de ujevne progresjonssystemene til syvende og sist vil ha en effekt på spillets vekstpotensial, blir interessant å følge med på.