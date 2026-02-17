Vi tar en prat med Ghost Ship Publishing om hvordan de har gjort Deep Rock Galactic: Survivor til en overbevisende eSport

HQ

Når vi tenker på e-sport, tenker vi ofte på store MOBA-spill, skytespill eller kampspill, men etter hvert som ideen om event gaming og konkurransespill har vokst, har flere titler funnet en måte å få hjertene våre til å pumpe og få oss til å reise oss fra setene. Til å begynne med var Deep Rock Galactic: Survivors satsing på e-sport mer en parodi, men nå er den høyst reell, og vi har snakket med Ghost Ship Publishings sjef for utgivelse og markedsføring, Alex Skronski, om hva som gjør dette spillet unikt.

"Jeg tror det som begeistrer meg mest når jeg ser på kampene, er at det ikke er en bokse- eller brytekamp der to personer kjemper mot hverandre," sier Skronski. "Det er et kappløp. Det er noen som presser seg selv til sin ytterste grense, vel vitende om at noen andre er rett ved siden av dem. De har ikke råd til å miste fokus på hvordan de presser seg selv så godt de kan."

Skronski forklarte også hvordan roguelike-formen fungerer til spillets fordel, og skaper scenarier som selv utviklerne aldri ville ha tatt høyde for. "Og det ligger i spillets natur at det er mange tilfeldige elementer i det," fortsatte han. "De spiller det samme frøet head-to-head, men det er mange tilfeldige elementer underveis som gjør det veldig uforutsigbart både for publikum og for oss."

Hvis du vil høre mer om Deep Rock Galactic: Survivor - Ultimate Challenge Invitationals 2026, og hvor hyped vi var i forkant av arrangementet, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor :